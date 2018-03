“Contámos 49 corpos e ainda existem outros que estamos à procura”, disse o diretor da organização não-governamental (ONG) Caritas Bunia, o padre Alfred Ndrabu Buju.

“Uma criança vítima do ataque foi recebida hoje de manhã no Hospital geral de Drodro com uma flecha na cabeça”, precisou o padre católico.

Momentos antes, o ministro do Interior da RC Congo, Henri Mova, tinha confirmado a existência de pelo menos 33 mortos.

O balanço dos confrontos entre as comunidades rivais Hema e Lendu é de “33 pessoas mortas” referiu o ministro, em declarações enviadas via correio eletrotónico à agência francesa France Presse (AFP).