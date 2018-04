Todos os anos o Ministério da Educação publica um diploma que define as regras para a inscrição dos alunos nas escolas públicas, sendo que o despacho relativo ao próximo ano letivo traz novidades: agora os encarregados de educação têm de apresentar uma declaração das finanças em como os alunos vivem com eles.

“Combate à fraude” é uma das justificações apresentada no despacho das matrículas para o ano letivo de 2018/2019, publicado hoje em Diário da República.

No arranque do ano letivo, são recorrentes as polémicas em torno dos casos em que as famílias apresentam moradas falsas para conseguir que os seus filhos fiquem colocados em determinadas escolas, onde a procura é muito superior à oferta de vagas.

Para combater estas situações, o Ministério da Educação definiu a obrigatoriedade de apresentação de uma declaração das finanças dos encarregados de educação quando os alunos se inscrevem, “pela primeira vez, na educação pré-escolar, no 1.º ciclo do ensino básico ou nos ensinos básico ou secundário recorrente”, lê-se no diploma.