De acordo com a mesma fonte, um dos desalojados passará a noite com familiares, e os restantes oito ficarão albergados no Serviço de Apoio e Acompanhamento Social (SAAS).

O alerta para um incêndio num "prédio multifamiliar", próximo ao Cemitério do Prado do Repouso, foi dado às 14h33, não havendo vítimas a registar.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que o incêndio chegou a alastrar para dois edifícios contíguos, mas anteriormente fonte dos sapadores do Porto referiu que apesar disso o incêndio estava já em fase de rescaldo.

No local chegaram a estar 28 operacionais e 10 meios terrestres.