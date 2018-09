Na homilia da celebração da sua entrada solene na arquidiocese de Évora, Francisco Senra Coelho rejeitou o "legalismo religioso” que “deturpa e caricatura a verdadeira relação com a beleza de Deus" e criticou "atitudes fundamentalistas" que aconteceram "na história e na atualidade" da Igreja.

"O legalismo religioso deturpa e caricatura a verdadeira relação com a beleza de Deus. No seu entendimento, cumpridas todas as regras e prescrições, Deus seria apenas chamado para apreciar e testemunhar o nosso esforço e para nos atribuir o prémio que reclamamos. Este orgulho leva à soberba da autossuficiência, da autocontemplação e da autossalvação", afirmou.

O arcebispo de Évora afirmou-se chamado a cultivar a proximidade com as periferias, "a acolher, consolar, cuidar e integrar nas comunidades os que chegam feridos” pela "desumanidade do mundo".

Francisco Senra Coelho lamentou "atitudes fundamentalistas, soberbas, hipócritas e até violentas" reconhecidas "na história e na atualidade".

O arcebispo pediu ainda que a Igreja, “de mãos dadas pela paz, tolerância e no respeito”, saiba “construir a casa comum”, num compromisso com uma “cultura ecológica global” de forma a “olhar o futuro com esperança”.