O novo balanço oficial também dá conta de seis pessoas desaparecidas. As autoridades gregas continuam a procurar os desaparecidos, após as chuvas intensas terem provocado grandes inundações, com os residentes de diversas localidades a refugiarem-se nos telhados das respetivas habitações para escapar à subida do nível das águas, que chegou a ultrapassar os dois metros de altura.

As inundações também afetaram as vizinhas Bulgária e Turquia, provocando um total de 15 mortos nos três países.

Na Grécia, helicópteros que não conseguiram deslocar mais cedo devido às fortes trovoadas iniciaram hoje a retirada de pessoas das áreas afetadas para locais mais seguros.

Pelo menos três localidades na Grécia central permanecem totalmente isoladas, com os residentes a contactarem estações de rádio para indicar os danos ou para pedir o envio de equipas de socorro.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anulou uma visita que tinha programado para este fim de semana a Salónica (norte) para se concentrar na resposta à situação de emergência, indicaram fontes do Governo citadas pelo diário Kathimerini.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, de nacionalidade grega, confirmou que o executivo comunitário permanece em “estreito contacto” com as autoridades locais com o objetivo de contribuir para as operações de recuperação das zonas afetadas.

Também hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que toda a União Europeia (UE) está solidária com as pessoas “afetadas pelas cheias devastadoras” na Grécia, Bulgária e Turquia e que estão a ser partilhadas imagens de satélite para ajudar as equipas de salvamento.

“A Europa está ao lado das pessoas afetadas pelas cheias devastadoras na Grécia, Bulgária e Turquia. Já começámos a partilhar imagens de satélite com as equipas de salvamento e estamos preparados para prestar apoio através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil”, escreveu na rede social X (antigo Twitter).

Este ano, a Grécia já recorreu ao mecanismo de proteção civil comunitário para responder à recente vaga de incêndios florestais.