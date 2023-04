Vinte estudantes de uma escola na cidade de Tabriz, no noroeste do Irão, foram levadas para o hospital com problemas respiratórios, segundo a agência de notícias Irna.

"Os serviços de emergência foram chamados ao local" depois de as estudantes relatarem "problemas respiratórios", explicou o chefe de emergência à Irna, acrescentado que nenhuma se encontra em estado grave.

Desde novembro que os casos de envenenamento por gases ou outras substâncias tem aumentado, principalmente em escolas femininas. Segundo as autoridades, já cinco mil estudantes foram afetadas em incidentes em 230 escolas.

O Líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, já reagiu a estes incidentes, dizendo que se tratam de "crimes imperdoáveis", pedindo consequências a quem os pratica e que podem até incluir a pena de morte.