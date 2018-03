O almirante António Silva Ribeiro, 60 anos e antigo Chefe do Estado-Maior da Armada que substituiu o general Artur Pina Monteiro no cargo, comprometeu-se a "reestruturar o EMGFA, concentrando valências, reduzindo efetivos e focalizando as áreas de esforço no essencial", no discurso da cerimónia de boas-vindas às funções no Forte do Bom Sucesso, onde funciona o Museu do Combatente, junto à Torre de Belém, Lisboa.

"Já há muito tempo que faço reflexões sobre essa matéria. Agora, há um propósito. Para a estrutura de Forças Armadas (FA) que temos, julgo que o EMGFA necessita ser reestruturado, redimensionado, porque quem precisa muito de efetivos são os ramos", disse, em declarações aos jornalistas.

O novo responsável mostrou-se "convicto de que com a colaboração dos chefes dos ramos, dos oficiais generais e dos oficiais do EMGFA" é possível "definir uma estrutura que continue a cumprir as missões, mas com menos efetivos".

"Um marinheiro está sempre pronto, seja bom tempo ou mau tempo. Vamos enfrentar as dificuldades e superá-las, como tem acontecido em toda a minha vida, sempre com uma postura muito positiva, olhando para além do horizonte porque temos o dever de construir as Forças Armadas do futuro ao mesmo tempo que servimos Portugal com o brio e a competência de que os portugueses precisam", assegurou.