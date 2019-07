“É uma medida racista. (…) As pessoas pobres, as mulheres, as crianças refugiadas, os deficientes ficarão limitados no acesso a hospitais, escolas e a todos os outros serviços públicos", apontou o movimento anti-racismo KEERFA, apelando ao Governo grego para reconsiderar a decisão.

Em visita à capital grega, o comissário europeu Dimitris Avramopoulos fez questão de frisar que a Grécia, que já foi a principal porta de entrada para os imigrantes que procuravam a Europa e os países comunitários, “não está sozinha no problema migratório”.

“A Grécia é um importante fator de estabilidade, devemos preparámo-nos melhor para o futuro porque não sabemos o que este nos reserva", acrescentou o comissário europeu conservador, observando que o fluxo de migrantes em direção às ilhas gregas tem vindo a aumentar nos últimos meses.

Desde o início do ano, mais de 12 mil migrantes procedentes da Turquia chegaram às ilhas gregas na zona norte do mar Egeu, de acordo com os dados mais recentes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Neste novo Governo grego, o Ministério da Imigração foi extinto e as respetivas matérias e competências foram transferidas para o Ministério da Proteção ao Cidadão.

O secretário de Estado para a política migratória, Giorgos Koumoutsakos, deslocou-se na sexta-feira à ilha de Samos, um dos principais locais na Grécia onde os refugiados aguardam, em muitos dos casos vários meses, até que os respetivos pedidos de asilo sejam analisados pelas autoridades competentes.

Estes locais são conhecidos como ‘hotspots’.

"A situação é insustentável", declarou então o secretário de Estado grego.

"Temos de distinguir entre aqueles que têm um perfil de refugiado e que podem reivindicar a obtenção de asilo e aqueles que entraram ilegalmente no país. Os primeiros têm o direito de ficar, os outros devem deixar o país o mais rápido possível”, disse, na mesma ocasião, Giorgos Koumoutsakos.