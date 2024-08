O chefe do Governo, Luís Montenegro, destacou ainda, num discurso na inauguração do novo equipamento cultural de Penafiel, chamado Ponto C, que “há outras instituições, privadas ou sociais, que têm também centros museológicos que se querem associar a esta medida”, estabelecendo protocolos com o Governo para estender esta possibilidade aos seus espaços.

“É um sinal de que uma pequena alteração teve um efeito de facto impressionante e também diz muito da vontade que as pessoas têm de poder ter acesso aos museus, neste caso sob a tutela do Estado, do Ministério da Cultura”, afirmou o primeiro-ministro perante uma plateia onde se encontrava a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e vários autarcas da região.

Para Luís Montenegro, esta “é uma das medidas que poderá ter mais impacto na dinamização dos museus em Portugal”.

A entrada gratuita em museus, monumentos e palácios tutelados pelo Estado deixou de estar restringida aos domingos e feriados e passou a ser possível escolher 52 dias por ano de acesso grátis, desde 01 de agosto deste ano.

O que mudou é que os portugueses e residentes em Portugal passaram a ter 52 dias por ano, em qualquer dia da semana, para visitar gratuitamente os 37 museus, monumentos e palácios de tutela pública. Até aqui, a gratuitidade era acessível apenas aos domingos e feriados, num regime que tinha entrado em vigor em setembro de 2023.

“A liberdade é plena. Nós podemos passar a visitar em qualquer dia da semana. A gratuitidade que era até agora limitada aos domingos e feriados passa a ter plena liberdade de ação e escolha. Não há motivo nenhum para que os portugueses e residentes em Portugal não visitem os nossos museus e monumentos”, até ao limite de 52 dias, disse a ministra da Cultura no início do mês, aquando da entrada em vigor do novo modelo.

Para garantir o acesso àqueles espaços, os visitantes devem apresentar o cartão de cidadão nas bilheteiras para um registo, a fim de se poder contabilizar, numa base de dados central, o limite dos 52 dias.

A título de exemplo, no primeiro domingo de agosto de 2023, houve 9.000 pessoas a aproveitar a oportunidade, ainda no antigo modelo.

Os museus, monumentos e palácios desde janeiro sob a gestão da Museus e Monumentos de Portugal receberam 5.157.360 visitantes em 2023.

De acordo com dados divulgados pela empresa pública este mês, este número junta mais de 3,6 milhões de visitas recebidas nos 26 equipamentos que até 31 de dezembro de 2023 estavam na dependência da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e mais de 1,5 milhões de visitantes dos 12 espaços culturais antes sob alçada das direções regionais.