A polícia de Las Vegas avistou a estrutura reflexiva durante uma missão de busca e resgate no fim de semana numa área de trilhos pedonais a uma hora de distância do norte da cidade.

"Vemos muitas coisas estranhas... mas vejam só isto!", publicou a força policial esta segunda-feira nas redes sociais.

A estrutura retangular é a mais recente a intrigar a internet desde que começaram a aparecer em vários lugares do mundo em 2020.

O primeiro monólito, que foi descoberto no deserto de Utah enquanto o mundo enfrentava a pandemia de covid-19, rapidamente chamou a atenção dos media internacionais.

Muitos notaram a semelhança do objeto com os monólitos alienígenas que desencadeiam enormes avanços no progresso humano no clássico "2001: Uma Odisseia no Espaço", filme de ficção científica de Stanley Kubrick.

Desde então, houve avistamentos nos Países Baixos, Polónia, Roménia, Canadá e Reino Unido, o que levou à criação de sites dedicados a rastreá-los.