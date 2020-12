Conta o The Guardian que um novo "monólito" de metal misterioso apareceu no topo de uma montanha na Califórnia, apenas uma semana depois de uma estrutura semelhante ter captado a atenção do mundo quando foi descoberto no deserto do Utah, tendo depois desaparecido.

A imprensa internacional está a referir a descoberta como um "monólito", uma obra ou monumento construída numa só pedra — apesar de o objeto ser de metal.

O jornal local da pequena cidade de Atascadero, na costa central da Califórnia, noticiou que a coluna prateada foi encontrada no topo da montanha Pine, até onde dezenas de caminhantes locais viajaram para a conseguir ver e fotografar.

"O obelisco de três lados parecia ser feito de aço inoxidável, com 3 metros de altura e 45 centímetros de largura. O objeto foi soldado em cada canto, com rebites a prender os painéis laterais a uma provável estrutura de aço interna", relatou o Atascadero News.

Ao contrário do que aconteceu em Utah, em que o objeto estava enterrado nas rochas, o "monólito" de Atascadero estava aparentemente instável e o jornal relatou que seria possível empurrá-lo.

Até agora não se sabe quem foi o responsável para instalação em Utah e as teorias não tardaram a falar de extraterrestres. Devido às associações cinematográficas, um porta-voz da Utah Film Commission disse não conhecer a origem do objeto. "Pelo que sabemos, o monólito que foi encontrado em Utah esta semana não é de uma produção de filme".

Contudo, o "monólito" de Atascadero não é o primeiro imitador do original de Utah. No meio da crescente atenção internacional sobre o mistério, uma estrutura semelhante foi alegadamente encontrada nas montanhas da Roménia. Como sempre, tem ficado no ar o mistério.