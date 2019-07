Em declarações aos jornalistas após a cerimónia de inauguração do novo posto da Polícia Marítima de Gaia, no distrito do Porto, o comandante-geral, Luís Carlos de Sousa Pereira, destacou que com esta infraestrutura “fica reforçada a missão de polícia de proximidade”.

“Os agentes estarão no posto em permanência para um apoio rápido que constitui uma melhoria da qualidade dos serviços”, indicou o responsável da Polícia Marítima, sublinhando a “grande abrangência deste novo posto”, cuja jurisdição atravessa vários concelhos, desde o Porto até Ovar, no distrito de Aveiro.

A instalação de um posto da Polícia Marítima em Gaia é uma aspiração antiga, tendo o presidente da câmara local, Eduardo Vítor Rodrigues, descrito esta necessidade à agência Lusa em junho do ano passado.

“Temos 15 quilómetros de orla costeira e, quando tínhamos algum problema, surgiam dificuldades, porque a Polícia Marítima está em Matosinhos, o que levantava até problemas operacionais. Agora, poderemos dispor de uma esquadra de proximidade, que até pode ter efeito preventivo, evitando-se fenómenos ou chegando mais rápido às situações que aconteçam”, disse o autarca.

Já esta manhã, o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, revelou que o investimento feito no posto foi de 30 mil euros e fruto de um protocolo entre a empresa municipal Águas de Gaia, a autarquia e a Autoridade Marítima Nacional.

“Nem sempre um investimento simbólico corresponde a algo pequeno ou pouco importante. Este é um investimento que pode ter muito impacto porque não existia nenhum posto a sul do Douro [até Aveiro]”, disse, acrescentando que agora os efetivos “saem mais rapidamente e podem acorrer mais rapidamente ao que for necessário, enquanto antes havia desfasamento temporal entre o alerta e a chegada de efetivos”.

O novo posto está instalado num edifício até aqui desaproveitado na praia da Granja junto à piscina.