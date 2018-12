"Iniciamos este mandato extremamente empenhados e motivados para contribuir de forma enérgica para a afirmação do IPG, com a esperança de o tornar num centro de oportunidades, mais atrativo, mais humano, mais inclusivo, mais acolhedor, com mais alunos e mais interventivo na sociedade", disse Joaquim Brigas no discurso de tomada de posse e de abertura do ano académico 2018/2019.

Joaquim Brigas, que sucede no cargo a Constantino Rei, disse também que a linha de ação da sua liderança de quatro anos será orientada por três pilares: "as pessoas, a comunicação e a sociedade".

O representante prometeu apoiar o acesso à formação profissional e à atualização de conhecimentos dos funcionários e, no campo da investigação, disse que é sua intenção criar um Gabinete de Apoio à Gestão Integral de Projetos e Contratos de Investigação e Desenvolvimento.

Dirigindo-se depois aos estudantes, afirmou querer trabalhar para proporcionar um ensino de qualidade e "um instituto mais atrativo, mais acolhedor, mais solidário".