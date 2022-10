O anterior recorde tinha sido atingido em 2018, com uma abóbora de 1147 quilos, conta o The Guardian.

Scott, de 63 anos, mora em Clarence, perto de Buffalo, e tinha esperança de cultivar a abóbora mais pesada do estado de Nova Iorque, mas acabou por ser campeão nacional.

"Dá-se o melhor que se possa imaginar, todo o adubo, algas, fundição de minhocas, resíduos de frango", disse. "E muita água. Sempre que ela tiver sede tens de ir dar-lhe uma bebida".

Para conseguir que a sua abóbora vingasse, o agricultou permaneceu acordado várias noites a protegê-la de guaxinins e outros animais que a mordiscavam ou danificavam.

A abóbora vencedora vai estar em exposição no festival de Outono da Great Pumpkin Farm de Clarence até 16 de outubro.

Um produtor em Itália detém o recorde mundial de abóbora mais pesada, com uma abóbora de 1226 quilos em 2021, de acordo com os recordes mundiais do Guinness.