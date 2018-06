Os 14 novos cardeais hoje criados pelo papa Francisco dizem não ver a sua nomeação como "um prémio" e comprometeram-se a fazer um esforço pela paz nos seus países.

A mensagem dos novos cardeais foi lida pelo patriarca do Iraque, Louis Sako, que também foi elevado a cardeal, antes de uma oração proferida por Francisco.

"A nomeação do cardeal não é uma recompensa ou uma honra pessoal, como às vezes se acreditava, mas uma missão para o hábito vermelho, o que significa dar vida até o fim, trazendo a alegria do Evangelho a tudo", disse.

Quando recebem o título cardinalício das mãos do papa, os cardeais comprometem-se a "defender a fé até à morte, até ao ponto de dar o seu sangue".

Antes da intervenção do papa na Basílica de São Pedro, o patriarca do Iraque descreveu a nomeação do papa como "um apelo paternal".

"Acredito firmemente na fecundidade do amor levado até ao fim. O sangue dos mártires não é em vão", disse o novo cardeal do Oriente Médio, onde muitos cristãos são perseguidos.

A este respeito, disse que a sua nomeação significa uma "atenção especial" do papa para as Igrejas Orientais no Iraque, Paquistão e outros países que atravessam “um período difícil por causa da guerra, sectarismo e onde ainda há mártires".