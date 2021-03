"Estamos numa semana decisiva e crítica. Temos todos a ambição do calendário que temos fixado: no dia 5 [de abril], as escolas possam voltar a receber presencialmente os alunos do 2.º e 3.º ciclo. Temos a ambição e o calendário para que no dia 19 de abril [as escolas] possam começar a receber os alunos do ensino secundário. Mas para que isso aconteça, para que isso se cumpra, é absolutamente fundamental que nós consigamos manter a pandemia sob controle", disse hoje o primeiro-ministro, António Costa, em Almada.