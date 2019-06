De acordo com dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), apresentados hoje no decorrer de uma audição regimental do ministro José Vieira da Silva na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, o Governo já pagou 792 milhões de euros em abonos de família durante o ano de 2019.

Esse valor representa um aumento de cerca de 10% face aos 718 milhões de euros gastos em 2018 e de 22,7% em comparação com a verba destinada para esta prestação social, em 2016, que foi de 645 milhões de euros.

No global dos quatro anos, entre 2016 e 2019, o Governo gastou 2.830 milhões de euros, mais 9% do que os 2.588 milhões de euros atribuídos entre 2012 e 2015.

O valor médio pago por beneficiário, por mês, também tem sofrido aumentos, passando de 59,30 euros em 2016 para 71,70 euros em 2019.

Em sentido contrário, está o número de crianças e jovens que têm direito ao abono de família, que tem vindo a diminuir ao longo dos últimos quatro anos.