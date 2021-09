De acordo com o IEFP, no fim de agosto, estavam registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 368.404 desempregados, um número que representa 67,4% de um total de 546.633 pedidos de emprego.

O total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2020 (-40.927 pessoas, o equivalente a uma quebra de 10%) e também inferior face ao mês anterior (-300 desempregados, uma queda de 0,1%).