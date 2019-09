No início do mês, o município voltou a alertar para a "ausência de condições" para cumprir a lei do voto antecipado, considerando que a mesma é "descuidada" e onera as autarquias.

"Senhor secretário-geral, o que estamos a falar - e para que se perceba - é que, conhecido o número de leitores que deseje votar antecipadamente no Porto (o que pode variar entre 0 e 10 milhões) apenas numa sexta-feira anterior ao ato, a Câmara do Porto calcule e monte em 48 horas um processo de constituição de mesas de voto que podem chegar a requerer, segundo os números previstos pela própria secretaria-geral, centenas de delegados que, devendo ser nomeados pelos partidos políticos, não estão legalmente garantidos", lê-se numa carta enviada para o Secretário Geral - Adjunto da Administração Eleitoral no início de setembro.

Acrescenta a autarquia na missiva que "a mesma lei que desobriga os partidos da colaboração", "obriga o presidente da câmara a resolver o problema em 24 horas e a um sábado através de um suposto sorteio entre os seus municípios para colmatar a eventual deserção das forças políticas do processo".

"Como se processa tal sorteio, como se notificam os referidos delegados a um sábado e como se obrigam a participar no processo eleitoral que desconhecem? A lei não esclarece", questiona o município.

A inscrição para o voto antecipado tem de ser feita até às 24 horas da próxima quinta-feira, dia 26 de setembro.