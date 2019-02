Do total de desaparecidos, 127 são moradores e turistas que estavam nos arredores da barragem que rebentou e os restantes 55 pertencem à equipa da empresa Vale, proprietária da mina, de acordo com as autoridades locais.

O balanço da Defesa Civil regista ainda a existência de 133 desalojados, que foram retirados das suas casas, por estas apresentarem algum tipo de risco ou por terem sido destruídas. No entanto, foram encaminhados para hotéis da região.

Neste que foi o 14º dia de buscas, os bombeiros usaram máquinas escavadoras para procurar corpos de vítimas, mas não contaram com a ajuda dos meios aéreos devido às fortes chuvas que caíram sobre Brumadinho, que impossibilitaram a realização de voos.

O desastre na barragem em Brumadinho ocorreu no último dia 25, quando uma das barragens nas quais a empresa mineira Vale armazenava resíduos, localizada na cidade de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, rebentou, provocando uma avalanche de lama que soterrou as instalações da própria empresa e centenas de propriedades rurais.