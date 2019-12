Além de realçar os resultados obtidos nas transmissões televisivas de corridas, a PróToiro indicou que, tal como em anos anteriores, Albufeira, no Algarve, foi a cidade com mais espetáculos tauromáquicos (25), seguindo-se o Campo Pequeno, em Lisboa (14), e Vila Franca de Xira (11).

“No que diz respeito à taxa de ocupação em corridas de toiros, a região centro lidera com 75%, seguida pelo Alentejo com 72% e o Norte com 68%”, lê-se no documento.

O cavaleiro António Ribeiro Telles foi quem mais toureou este ano em Portugal (34 espetáculos), Manuel Dias Gomes foi o matador de touros que mais vezes atuou (nove espetáculos) e os forcados amadores de Vila Franca de Xira os que mais vezes pegaram (18 espetáculos).

“Em 2019, as ganadarias portuguesas voltaram a contribuir positivamente para a balança comercial de bens e serviços, tendo as exportações atingido os 450 toiros e as importações somente 15″, referiu a federação.