De acordo com o Ministério do Trabalho e Pensões britânico, no ano passado registaram-se na segurança social 22.622 portugueses, menos 7.921 do que em 2016, quando se inscreveram 30.543 portugueses.

Este número confirma a tendência de descida já registada em 2016, e sobretudo desde o voto a favor da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), caindo para menos de 30.000 novos imigrantes portugueses pela primeira vez em cinco anos e aproximando-se dos 22.443 contabilizados em 2012.

No geral, no ano passado registaram-se menos 128 mil europeus do que em 2016, uma redução de 21%, com destaque para a Polónia (-34%), Hungria (-29%) e Espanha (-25%), além de Portugal.

Este movimento surge desde o referendo de 23 de junho de 2016, quando 52% dos eleitores votaram a favor da saída do país da UE, que vai acontecer oficialmente a 30 de março de 2019.

A inscrição na segurança social britânica é obrigatória para pessoas que queiram trabalhar no país pela primeira vez.

Estas estatísticas foram publicadas no âmbito do relatório trimestral sobre a migração do Office for National Statistics (ONS), o organismo responsável pelas estatísticas no Reino Unido, e que deu conta não só de uma contração da chegada, mas também do aumento das partidas de europeus.