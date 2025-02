"Tive uma conversa significativa com Donald Trump", começou por referir o líder ucrâniano Volodymyr Zelensky.

"Conversamos longamente sobre oportunidades para alcançar a paz, discutimos a nossa prontidão para trabalhar juntos no nível de equipa e as capacidades tecnológicas da Ucrânia — incluindo drones e outras indústrias avançadas. Sou grato ao presidente Trump por seu interesse no que podemos realizar juntos", referiu.

"Também falamos sobre a minha discussão com Secretário do Tesouro dos Estados Unidos e a preparação de um novo documento sobre segurança, cooperação económica e parceria de recursos", acrescenta.

"O presidente Trump partilhou os detalhes da sua conversa com Putin. Ninguém quer a paz mais do que a Ucrânia. Juntos com os EUA, estamos a mapear os nossos próximos passos para deter a agressão russa e garantir uma paz duradoura e confiável. Como disse o presidente Trump, Vamos lá então concretizar a paz", sublinhou também.

"Concordamos em manter contacto e planear reuniões futuras", acrescentou.

Recorde-se que Donald Trump diz que concordou com Putin em iniciar negociações com a Ucrânia "imediatamente", depois de uma chamada telefónica esta tarde.