“Nós tivemos, nas últimas eleições, uma participação eleitoral de cerca de 5.100 votantes. Neste momento estamos com uma votação já na ordem dos 12.000 votantes” no sufrágio que vai escolher os eurodeputados portugueses que vão exercer o mandato no Parlamento Europeu, afirmou José Luís Carneiro, classificando este aumento como “muito positivo”.

“Neste momento, os dados que temos - que ainda não são dados definitivos - apontam para um crescimento na ordem dos 140% relativamente às eleições europeias de 2014”, destacou, apontando que “houve países e secções de voto em que o crescimento foi quatro a cinco vezes superior à participação eleitoral de há cinco anos”.

José Luís Carneiro relevou que “raras são as secções de voto em que a votação não tenha duplicado, triplicado e, por vezes, quadruplicado, e isso é muito significativo”, tendo em conta que “este voto é presencial e haver países em que os portugueses se deslocam várias centenas de quilómetros, dezenas de quilómetros para poderem participar nos atos eleitorais”.

De acordo com o governante, o número de portugueses recenseados no estrangeiro também cresceu, para os “1.431.000 [de cidadãos] recenseados no estrangeiro” com o recenseamento automático.

“Claro que a abstenção é muito significativa mas, como sempre afirmei, o mais importante na noite das eleições é avaliar o número daqueles que, pela primeira vez, tiveram condições para participar nos atos eleitorais do seu país”, advogou.