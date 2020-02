O ex-ministro alertou também que a qualidade da educação se vai refletir, no futuro, na qualidade dos profissionais, nomeadamente dos professores.

Referindo-se ao problema do envelhecimento da classe docente, Nuno Crato considerou que as necessidades dos futuros alunos não estão a ser incluídas no debate, defendendo que é necessário garantir a qualidade do ensino hoje para que os professores de amanhã sejam pelo menos tão bons como os atuais.

Questionado sobre a falta de profissionais técnicos, decorrente de uma cada vez maior valorização do ensino superior, o antigo governante sublinhou a importância do ensino profissional em Portugal, mas afirmou que este deve ser entendido como um caminho para um fim específico, e não como “uma via menor ou uma entrada pela porta do cavalo para as universidades”.

“Há cursos que fornecem uma preparação para entrar na Universidade e há cursos que fornecem uma preparação para entrar diretamente no mercado de trabalho”, disse, sublinhando a importância de ambos.