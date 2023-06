Esta segunda-feira, véspera de Santo António, vai ter "períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro", de acordo com o IPMA.

São também esperados "períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro", e há ainda "possibilidade de ocorrência de trovoada" nas mesmas regiões, "em especial a partir da tarde".

Está ainda previsto "vento fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sudoeste, rodando gradualmente para noroeste a partir do final da tarde, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde".

O IPMA aponta também a "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais".

Na Grande Lisboa são esperados "períodos de céu muito nublado" e "chuva ou aguaceiros a partir do meio da manhã, podendo ser acompanhados de trovoada".

O vento vai estar "fraco a moderado (até 30 km/h) de sudoeste, rodando para noroeste a partir do final da tarde".

O céu nublado repete-se no Grande Porto, bem como a chuva e trovoada, com o "vento fraco a moderado (até 25 km/h) predominando de sudoeste, rodando para noroeste a partir do final da tarde" e neblina temporária.