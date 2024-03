O Presidente de Moçambique e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, manifestou hoje "profunda consternação" com a morte de Manuel Tomé, antigo secretário-geral do partido no poder.

Numa nota de pesar na sua página do Facebook, Nyusi salienta que "Manuel Tomé foi um político comprometido com o seu país, tendo dedicado a maior parte da sua vida ao serviço da pátria em diversas áreas de atividades". Em comunicado, a Comissão Política da Frelimo refere que o antigo secretário-geral do partido no poder morreu em Maputo vítima de doença. Além de ter sido secretário-geral da Frelimo, Manuel Tomé foi chefe da bancada parlamentar do partido no poder na Assembleia da República, secretário-geral da Organização Nacional dos Jornalistas (SNJ), diretor-geral da Rádio Moçambique e membro do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa.