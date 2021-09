O cortejo fúnebre de Jorge Sampaio chegou hoje às 10:36 à Praça do Município de Lisboa. Na fachada do edifício da Câmara Municipal de Lisboa estão duas faixas com fotografias e a frase "obrigado, Jorge Sampaio", que foi presidente da autarquia entre 1990 e 1995.

À espera do cortejo fúnebre estavam familiares, o atual presidente do executivo camarário, Fernando Medina, vereadores, deputados municipais, presidentes de freguesia, candidatos nas autárquicas de 26 de setembro, entre outras entidades.

Dezenas de populares juntaram-se também à homenagem na Praça do Município, onde se foram concentrando desde antes das 10:00 da manhã. Os presentes homenagearam o antigo Presidente da República com um aplauso de vários minutos.

Houve silêncio na Praça do Município quando o cortejo fúnebre chegou à porta da câmara e durante os minutos em que decorreu a cerimónia protocolar prevista, com a entrega, pelos familiares, das insígnias honoríficas (as condecorações nacionais) do antigo Presidente a três militares da GNR, que as transportaram até ao local do velório, para serem colocadas ao lado da urna.

O cortejo fúnebre deixou a Praça do Município às 10:43, quando convidados e populares ainda aplaudiam o antigo Presidente.

De acordo com o programa das cerimónias fúnebres, que decorrem hoje e no domingo, este foi o primeiro momento de homenagem pública a Jorge Sampaio.

O cortejo seguiu depois para o antigo picadeiro real em Belém, depois adaptado a Museu Nacional dos Coches.

À chegada a Belém, pelas 11:10, antes da abertura da câmara ardente ao público, as três mais altas figuras do Estado - Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro - acompanharam a chegada e a entrada da urna no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, juntamente com a família de Jorge Sampaio.

Coberta pela bandeira nacional, a urna com o corpo de Jorge Sampaio chegou a Belém transportada num carro funerário, do qual foi retirada por cadetes das Forças Armadas. O momento foi presenciado, em silêncio, por algumas dezenas de pessoas que se concentravam atrás das baias colocadas do outro lado da estrada.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, pela morte do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, e cerimónias fúnebres de Estado.