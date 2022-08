As previsões desta terça-feira apontam para uma "descida da temperatura máxima" e, até, "períodos de chuva no Norte e Centro". Só Évora e Faro chegam aos 30 graus Celsius e as mínimas oscilam entre os 13 e os 18 graus. Mas o calor está de volta a partir de quinta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão aumentar significativamente a partir de quinta-feira, sendo que em algumas zonas do país as máximas terão oscilações drásticas.

Em Lisboa e Setúbal, as temperaturas passam dos 25 e 28 graus na quarta-feira para 37 e 38 graus na sexta-feira, respetivamente.

Em Beja e Évora, as temperaturas aumentam progressivamente a partir de quinta-feira, com os termómetros a oscilar entre os 37 e os 39 graus no sábado e domingo. As temperaturas vão manter-se elevadas no arranque da próxima semana.

Em Braga e em Bragança, as máximas vão rondar os 33/34 graus no fim de semana e aumentam para 35/37 graus no início da próxima semana.

Castelo Branco, onde se prevêem máximas de 28/29 graus hoje a amanhã, vai chegar aos 38 graus no fim de semana, uma situação que se vai prolongar pelo menos até terça-feira, 23 de agosto.

Coimbra passa de 25 graus esta terça-feira para máximas a oscilar entre os 31 e os 35 graus até terça da próxima semana.

Evolução semelhante em Portalegre, que passa de uma máxima de 27 graus esta terça-feira para 36 graus no fim de semana e 37/38 graus daqui a sete dias.

Em Faro, Guarda, Viseu e Leiria, com oscilações menos drásticas ao longo dos próximos dias, as máximas vão oscilar neste período entre os 30 e os 34 graus.

Em Viana do Castelo as máximas vão manter-se sempre abaixo dos 30 graus Celsius. O mesmo acontece no Funchal e em Ponta Delgada.