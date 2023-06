10 de Junho: Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Como é habitual, o feriado comemorou-se com várias iniciativas. Este ano, os festejo terminaram no Peso da Régua, distrito de Vila Real, após uma comemoração descentralizada junto das comunidades portuguesas na África do Sul que juntou o presidente da República e o primeiro-ministro.

Mas este dia não se comemora só aqui, em Portugal. Há portugueses no estrangeiro — e aí também se assinala a data. Vejamos os casos da Venezuela, da Namíbia e de Maputo.

Venezuela

A Venezuela saudou hoje o Governo português e os imigrantes e lusodescendentes radicados no país, sublinhando os vínculos que existem entre lusos e venezuelanos.

“Saudamos o governo e o povo de Portugal no seu dia, especialmente a grande comunidade lusa que vive na Venezuela”, escreveu o vice-ministro de Relações Exteriores para a Europa na sua conta do Twitter.

Na mesma mensagem, Franklin Ramírez sublinha, sobre a comunidade portuguesa: “Uma população profundamente enraizada no nosso povo e cultura, que forma parte da riqueza multicultural e social do nosso país”.

Também as rádios locais saudaram hoje os lusitanos radicados no país pelo Dia Nacional de Portugal, sublinhando que “quase todos" os venezuelanos têm "um amigo português”, descrevendo “uma comunidade muito trabalhadora, honesta e dedicada”.

Na Venezuela, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é celebrado anualmente pelos portugueses com atividades festivas nos principais clubes lusitanos, entre eles o Centro Português de Caracas, a Casa Portuguesa de Arágua, o Centro Marítimo da Venezuela, a Casa Portuguesa de Carabobo e o Centro Social Madeirense de Valência.

Namíbia

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, destacou a importância da comunidade portuguesa residente na Namíbia, com quem passou hoje o Dia de Portugal, considerando que “está muito integrada”.

Em declarações à Lusa, Paulo Cafôfo salientou que os cerca de 3.200 portugueses residentes na Namíbia “dominam o setor das pescas e de transformação de pescado, e têm também relevo na agricultura e turismo”.

“Estão muito bem integrados e são considerados pelas autoridades namibianas. Trata-se de uma comunidade com cerca de 3.200 portugueses que, na sua maioria, reside na Namíbia há cerca de três gerações, destacando-se o sucesso da integração na sociedade local”, vincou.

Paulo Cafôfo salientou ainda o interesse das novas gerações de lusodescendentes em investir em Portugal, com quem debateu os instrumentos de apoio ao investimento da diáspora criados pelo Governo português.

No domínio da cultura portuguesa, Paulo Cafôfo destacou o crescente interesse pela língua portuguesa, a partir da rede do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua neste país da África Austral.

Maputo

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, junta-se hoje aos portugueses em Maputo para as comemorações, destacando a riqueza da diversidade graças à presença espalhada pelo mundo.

“Portugal é hoje uma sociedade muito mais diversa, muito mais plural e muito mais rica”, graças à “presença dos portugueses um pouco por todo o mundo e na relação com a lusofonia e com os países africanos”, referiu à Lusa.

“Há riqueza do ponto de vista da diversidade cultural, da forma como falamos português” e da união entre povos falantes da mesma língua, “uma espécie de ‘frátria’, mais do que uma pátria”, destacou.

Pedro Adão e Silva visitou uma exposição multidisciplinar de 30 artistas moçambicanos no Centro Cultural Português, incluindo fotografia, pintura, escultura e têxteis, entre outros trabalhos.

“Vi ali o testemunho de alguma vibração e energia que percorre certamente a sociedade moçambicana de hoje”, disse, num contexto em que há projetos em comum. “Há muita matéria ao nível da cultura” para os dois países tratarem, defendeu.

*Com Lusa