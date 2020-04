A exceção, é a casa de banho. Não há registos. Lembro-me que tinha, há muitos anos, um que via quando me olhava ao espelho. Um daqueles desenhos, Pop Art, no caso, que compramos à saída dos museus. Era do Roy Lichtenstein e mostrava uma mulher, na banheira que se destacava pelos lábios de cor vermelha. Não sei se ainda o tenho.

De regresso ao presente. Há muito tempo que não olhava para dentro de casa. Para o que tenho na parede. Comecei a fazê-lo depois de ter confessado à minha filha Francisca que iria fotografar cada um deles. Para tentar perceber o significado. E descobrir porque é que eu tenho esses e não outros.

Tal como nos caminhos entre salas de museus e galerias, faço pausas entre espaços. Estas são, seguramente, mais demoradas. Tenho tempo. Muito mais tempo. E acima de tudo, um poder que me é conferido por estar no meu leito. A repetição. O voltar atrás. Dia após dia.

Deparo-me com uma linha condutora em quase todos. A cidade de Lisboa. O Chiado. Os telhados. Alusões ao Tejo, aos cacilheiros e à época dos descobrimentos. Os quiosques. Quase todos são despidos de presença humana. Curioso.

Tenho também pequenos desenhos pintados por mãos anónimas. E um preto e branco do movimento de duas baianas a dançarem, assinado por um artista brasileiro, de Salvador da Baía, comprada numa viagem ao Brasil.

Não tenho muitos quadros, diga-se de passagem. E pouco valem para além do valor sentimental, um valor que a bola do meu filho mais novo teima em não respeitar.

Nesta incursão, deparo-me com uma surpresa. Há mais de 14 anos emoldurado, um desenho da ilustradora Carla Potte, alude, com dedicatória e tudo, ao primeiro aniversário do meu filho mais velho. Um registo que mereceu, por estes dias, o dedo apontador carregado de inveja de uma das irmãs. Porque é que também não tinha um dedicado a ela, confidenciou-me, quando os dois olhávamos, pausadamente, aquele boneco sem razão que o justificasse. Olhávamos, por olhar.

Estou longe de ser um conhecedor de arte com a profundidade que estas linhas possam transparecer. Conheço artistas e correntes. Identifico épocas. Mas se pedirem uma explicação demorada sobre a pintura, talvez me fique por um parágrafo.

De entre os quadros que tenho revisitado, um destaca-se. Está à saída do meu quarto. É uma serigrafia de Francisco Simões, "Cabeça Feminina", 1991. É o desenho de um rosto feminino. Tem um poema que o bordeja: Tudo que nos assombra tem um rosto / enigmático anónimo severo / sob o senso mistério do cabelo / tanto melhor quanto é mais belo.

"Efeito Mona Lisa". Sabem o que é? É o que sinto. Aquela figura olha para mim. Pressinto que me observa. A mim e a todos. Os risos e os amuos. As discussões. Os locais que frequentamos. Vê o que vestimos. Sabe os horários a que saímos de casa e quando entramos. Anota as horas que nos deitamos e acordamos. Sabe tudo sobre nós e nós não sabemos nada sobre ela.

Apetece-me convidar o meu braço direito e fazer-lhe o gesto do Zé Povinho. Acho que vou mudar o quadro de sítio. Hoje mesmo.

E não estou a entrar numa fase de alucinação. Não virei Van Gogh. Continuo igual a mim mesmo. Talvez esteja a necessitar de respirar ar. Ou então de uma nova decoração onde caiba o Palhaço Violoncelista, de Júlio Pomar. Um desejo da minha mulher. Desde que a conheci.