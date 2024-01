Quinta-feira. É este o dia previsto para que uma massa polar, vinda do norte do Velho Continente, atinja o nosso país, provocando muito frio de norte a sul.

“Uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o Sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima na quinta-feira", diz o IPMA em comunicado.

Para dia 11, então, estão previstas temperaturas mínimas que poderão atingir -5º, com a máxima a chegar apenas aos 14º. Já no dia seguinte, sexta-feira, as mínimas devem bater os -8º em alguns locais.

O que está a ser feito na capital?

A Câmara de Lisboa ativou hoje o plano de contingência para as pessoas em situação de sem-abrigo, devido ao tempo frio que se regista na cidade, e o Metropolitano vai abrir três estações durante a noite, anunciou o município.

A ativação do plano implica a abertura do Pavilhão Municipal Casal Vistoso, onde serão servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos, indicou a autarquia num comunicado.

Vai ainda estar a funcionar no pavilhão o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo, que reúne e tem o acompanhamento de várias estruturas.

Além da abertura do pavilhão, também as estações do Metropolitano do Rossio, Santa Apolónia e Oriente vão estar abertas à população em situação sem-abrigo das 23:00 às 6:30.

E o que está a fazer a Câmara do Porto?

O Porto há várias semanas que acionou o plano de contingência e irá mantê-lo, nomeadamente o nível azul.

Neste nível, cabe ao serviço municipal da Proteção Civil acompanhar as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e difundir os correspondentes níveis de alerta. Já as condições de pernoita das pessoas em situação de sem-abrigo são monitorizadas pelo Departamento Municipal de Coesão Social.

O nível seguinte é o amarelo e entra em vigor quando os valores diários da temperatura mínima forem inferiores a 3.º C ao longo de dois ou mais dias consecutivos, sendo que nesta fase, o plano prevê a solicitação à Metro do Porto da abertura da Estação do Campo 24 de Agosto (na zona oriental) e da Estação da Casa da Música (zona ocidental).

A abertura das duas estações de metro prevê o acolhimento temporário das pessoas "em situação de maior fragilidade que ali desejem pernoitar, como meio alternativo de abrigo durante a noite", bem como o reforço alimentar, de bebidas quentes e cobertores.