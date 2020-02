Esta será a primeira edição de uma iniciativa que vai levar os governantes a percorrer o país ao longo da legislatura, com o objetivo de "entrar em contacto direto com cada região e a população", e exercer uma "governação de proximidade".

A acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, estarão "todos os ministros, bem como alguns secretários de Estado, para visitas e reuniões de trabalho um pouco por todo o distrito", refere uma nota enviada à comunicação social pelo gabinete do chefe do executivo.

Na quinta-feira de manhã decorrerá um Conselho de Ministros descentralizado, no Cineteatro de Bragança, "cuja agenda é maioritariamente dedicada à valorização do interior".

Hoje, António Costa começa o dia em Alfândega da Fé, com uma visita a zonas de regadio acompanhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, seguindo depois para Vila Flor onde terá um encontro com autarcas, acompanhado pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes.