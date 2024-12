“O Governo suspendeu todas as negociações”, afirmou um dos sindicalistas depois de cerca de hora e meia à espera de retomar as negociações com o Governo.

O Governo suspendeu hoje a reunião negocial com representantes dos bombeiros sapadores por considerar que não estavam reunidas condições de segurança devido à manifestação que decorria no exterior do edifício.

Pelo menos três centenas de bombeiros sapadores e profissionais estiveram concentrados junto à sede do Governo, em Lisboa, para contestar, ao som de gritos e petardos, o que classificam ser uma "falta de respeito" pela classe.

"Não estão em causa, até ao momento, as condições de segurança. As negociações poderão ser retomadas se e quando forem assegurados o respeito pelo diálogo e tranquilidade no exercício do direito de manifestação", afirmou fonte do Governo numa nota enviada à Lusa, quando centenas de bombeiros se manifestavam em frente à sede do Governo.

A concentração de sapadores começou hoje no quartel de Alvalade, seguiu pela Avenida de Roma em passo lento, gritando palavras de ordem contra o Governo e disparando petardos e fumos.

Em redor do edifício Campus XXI, onde se encontra a sede do Governo, estava desde as 8h00 um forte dispositivo das autoridades, incluindo várias carrinhas da Unidade Especial de Polícia.