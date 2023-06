Como parte do acordo que acabou com a rebelião armada na Rússia no fim de semana, Yevgueni Prigozhin deve chegar à Bielorússia, segundo a AFP.

"As garantias de segurança prometidas ontem (pelo presidente russo, Vladimir Putin) foram respeitadas. Vejo que Prigozhin já está a viajar de avião. Sim, de fato, hoje estará na Bielorússia", disse Lukashenko durante uma reunião do governo, de acordo com a imprensa estatal.

Em atualização.