Estes dados animadores surgem numa fase em que Taiwan mantém a pressão para assistir a uma reunião da Organização Mundial de Saúde (OMS). A ilha está banida de participar na OMS devido à influência da China — país com o qual tem um diferendo político há décadas quanto ao seu estatuto independente — nas Nações Unidas, devido ao poder de veto que Pequim detém no Conselho de Segurança da instituição.

A reunião vai decorrer a 18 e 19 de maio e Taiwan tem recebido o apoio de países como os EUA ou a Nova Zelândia para, pelo menos, participar com o estatuto de observador. Na base deste apoio está o facto da ilha ser dos territórios no mundo com melhores resultados registados no combate à covid-19.

No entanto, a China já fez saber que não vai permitir tal participação, mantendo a tese de que este apoio dado a Taiwan tem pressupostos políticos e não de saúde.

Desde o início da pandemia que Taiwan se tem queixado que a sua proibição de colaborar com a OMS tem privado o mundo de seguir o seu exemplo e tem colocado vidas taiwanesas em risco por não ter acesso a todos os dados. Por seu lado, a OMS tem defendido que tem prestado o apoio que é necessário à ilha.

Este diferendo voltou a colocar a China e os EUA em rota de colisão, sendo que o executivo de Donald Trump decidiu mesmo deixar de financiar a OMS, acusando-a de seguir políticas pró-Pequim.