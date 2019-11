Os bons-samaritanos podem surgir em qualquer lado. Neste caso, foi em Blackhall Colliery, uma pequena vila mineira do condado de Durham, localizada na costa do nordeste inglês, a meio caminho entre as cidades de Middlesbrough e Sunderland.

Segundo o The Guardian, já foram ao encontrados ao todo 13 pacotes em variados locais concentrados no centro desta localidade, totalizando 26 mil libras (perto de 30 mil euros), numa prática que terá começado em 2014. O mais recente achado deu-se na passada segunda-feira, um pacote com 100 notas de 20 libras (2.000 libras, ou seja, aproximadamente 2.333 euros), sendo o quatro caso ocorrido neste ano.

O mistério que assola esta pequena vila de 4.785 habitantes (de acordo com os censos ingleses de 2011) continua sem resolução. Os detetives encarregados do caso já conduziram várias entrevistas, investigaram o banco e o posto dos correios locais e até verificaram as notas encontradas nos pacotes para encontrar impressões digitais, mas até agora não há solução à vista.

É dada a natureza aparentemente insolucionável destes atos que o detetive policial John Forster, conta o diário britânico, se tem dedicado a fazer investigações fora do seu horário de trabalho.