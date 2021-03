Ouça aqui o quarto episódio

Após a queda da ponte Hintze Ribeiro, que causou a morte a 59 pessoas, procuraram-se explicações e expiações. Encontraram-se alertas antigos. A população local há muito reivindicava novos acessos, mas as propostas de substituição da ponte construída em 1886 andavam perdidas nas gavetas de Lisboa. Olhos que não veem, governo que não sente; longe da vista, longe da ação.

Mas o colapso desta ponte não se deve apenas à velhice que tinha. Nem pode ser só atribuída ao tráfego intenso que a atravessava diariamente. Há mais causas, literalmente escondidas debaixo de água, deitando por terra o mito de que já toda a gente sabia que a ponte podia cair.

A ação da indústria da extração de inertes — os areeiros — naquele troço do Douro é apontada pelos jornalistas que investigaram a vida da ponte como a chave para entender o que aconteceu na noite de 4 de março de 2001.

A exploração sem controlo dos recursos do rio, acreditam, terá conduzido à perda de sustentação do pilar quatro da ponte, o que, conjugando-se com o leito cheio daquela noite, levou ao desabamento da estrutura, arrastando parte do tabuleiro e, consigo, 59 vidas, a bordo de um autocarro e três viaturas ligeiras.

Esta, contudo, é apenas uma teoria, uma hipótese sem provas. Porque essas ficaram escondidas, atrás de interesses obscuros, ameaças, ataques e retaliações aos profissionais que não conseguiram contar toda a verdade sobre a tragédia.



No penúltimo episódio desta série, procuramos respostas nas principais conclusões dos inquéritos e investigações às causas do colapso do pilar quatro da Hintze Ribeiro.

