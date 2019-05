Segundo escreve o Wall Street Journal (WSJ), a Casa Branca solicitou que um contratorpedeiro batizado com o nome do falecido senador John McCain, rival de Donald Trump, permanecesse "fora da vista" do presidente durante a sua recente visita ao Japão.

"O 'USS John McCain' precisa de ficar fora de vista", podia ler-se no e-mail de um comandante militar norte-americano, ao qual o jornal teve acesso, antes da viagem presidencial.

A ser reparado na base americana de Yokosuka, onde Trump pronunciou um discurso na terça-feira a bordo de outra embarcação, o navio em questão estava numa posição difícil de deslocar, encontrando-se no local desde que sofreu uma colisão em 2017.

O nome terá então sido ocultado por uma lona e os marinheiros terão tido folga durante esse dia, escreveu o Wall Street Journal. A lona, porém, terá sido retirada por razões desconhecidas e uma outra embarcação terá sido deslocada para bloquear a visão do navio.

A colocação da dita lona viria mesmo a ser confirmada numa fotografia partilhada pelo jornal no Twitter.

No entanto, começaram a surgir as reações oficiais por parte das instâncias de poder norte-americanas. O gabinete do chefe de informação da Marinha norte-americana utilizou a sua conta oficial do Twitter para desmentir esta noticia, dizendo que o nome do navio "não foi ocultado" e que a "Marinha tem orgulho daquele navio, tripulação, nome e herança", não indicando, contudo, se houve um pedido a ser feito ou não.

Também o Pentágono negou qualquer interferência. "Jamais autorizei ou aprovei qualquer ação ou movimento de qualquer tipo em referência a este navio", afirmou Patrick Shanahan, o secretário de Defesa dos Estados Unidos interino — a atuar após a reforma do seu sucessor, Jim Matthis. "Para além disso, jamais teria desonrado a memória de um grande patriota como John McCain", declarou Shanahan no avião que o levava a Singapura, onde participará numa conferência regional sobre defesa.