A Assembleia da República aprovou hoje em votação final global a proposta de lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) com os votos favoráveis do PS e as abstenções dos deputados únicos do Livre e do PAN.

O documento teve votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE.

Como correu o debate do OE2024?

Durante a maratona orçamental que começou na quinta-feira passada e terminou hoje com a aprovação, sem surpresas, da proposta na votação final global do documento, o debate nas manhãs de plenário ficou marcado pelo clima pré-eleitoral, com trocas acesas de argumentos além das questões orçamentais.

A maioria das mudanças que a oposição queria fazer à proposta ficou pelo caminho, contudo, o Livre e PAN, os únicos partidos da oposição que se abstiveram, foram os que conseguiram mais conquistas: Rui Tavares viu o PS viabilizar 26 propostas de alteração, enquanto a deputada única Inês Sousa Real registou 25.

Por sua vez, o PS deu ‘luz verde’ a 16 propostas do maior partido da oposição, o PSD, enquanto o antigo parceiro da geringonça PCP teve 10 conquistas.

Já o BE viu quatro das propostas serem viabilizadas e a IL apenas parte de uma. O Chega, como tem vindo a acontecer, ouviu a palavra “rejeitada” em todas as suas medidas.

Feitas as contas, quantas propostas da oposição passaram?

O último Orçamento dos governos de António Costa acolheu 82 propostas da oposição, mais de metade do Livre e PAN, e, com o executivo de saída, este foi o documento em maioria absoluta mais alterado pelas propostas do PS.

O Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi salvo pelo calendário escolhido pelo presidente da República para a marcação de eleições antecipadas para 10 de março, o que não impediu os partidos de baterem novamente o recorde de propostas de alteração, que ultrapassou as 1.900.

Quais as principais mudanças introduzidas no OE2024?

PS

Eliminação da subida, ao ritmo de 25 euros por ano, do IUC dos carros anteriores a 2007;

Subida de 502 para 600 euros da dedução ao IRS com a renda das casas;

Aberto caminho para que parte dos gastos com explicações ministradas em centros de estudo possa ser deduzida como despesa de educação;

O programa Regressar, alargado até 2026, pode ser usado apenas por ex-residentes e que a descida da taxa especial de IRS de 28% para 25% se aplica apenas a rendas habitacionais;

Eliminação do regime fiscal dos residentes não habituais, mantendo a taxa de 20% de IRS para determinados profissionais;

Alargamento dos programas de rastreio oncológico aos cancros do pulmão, da próstata e do estômago;

Descida em 40 euros da retenção na fonte para pessoas que vivem em casa arrendada ou a descida da taxa do IVA (de 23% para 13%) do óleo alimentar e das alheiras.

Livre

Criação de um fundo de emergência para habitação, bem como de uma banca ética e solidária;

Alargamento do passe ferroviário nacional aos comboios inter-regionais, urbanos e intercidades, no valor de 49 euros;

Levantamento exaustivo dos edifícios devolutos do Estado que possam ser adaptados para residências de estudantes;

Criação de um plano de formação dos funcionários das conservatórias e postos consulares sobre procedimentos de mudança de sexo e de nome;

Nova Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação Sem Abrigo 2024-2030;

Criação de uma unidade orgânica para promoção da língua mirandesa, com uma dotação de 200 mil euros;

Atualização dos cadernos eleitorais no próximo ano.

PAN

Alargamento da gratuitidade do passe sub23 aos jovens entre 18 e 23 anos de idade matriculados em cursos do ensino profissional;

Aumento para 600 euros da dedução ao IRS com a renda da casa (proposta igualmente apresentada e aprovada pelo PS);

Aprovação de uma estratégia nacional para a integração de pessoas sem-abrigo e financiamento dos protocolos do Instituto de Segurança Social para respostas como o “Housing First”;

Passe gratuito de transportes públicos incluirá também acesso aos sistemas de bicicletas partilhadas no próximo ano;

Cadeiras e assentos para crianças em bicicletas passam a ter taxa de IVA intermédia (13%);

Criação de programas para acolher e apoiar estudantes, investigadores e professores que venham de instituições de ensino superior de Israel, Faixa de Gaza e Cisjordânia;

Criação de um grupo de trabalho para minimização das capturas acidentais de mamíferos, aves e répteis marinhos;

Realização de estudo sobre o gato bravo e criação de programa de conservação.

PSD

Aumentado de 15% para 30% o valor do IVA dedutível ao IRS, pago a ginásios e estabelecimentos de ensinos desportivo e recreativo;

Garrafas de vidro usadas no âmbito das atividades de produção agrícola entre os produtos que beneficiam de isenção do IVA até ao final de 2024;

Criação de um Programa Nacional de Apoio ao Planeamento da Mobilidade Urbana Sustentável;

Criação de um programa para que as águas residuais tratadas sejam usadas no combate aos incêndios rurais;

Reforço dos meios para prevenir e combater o tráfico de seres humanos e a violência contra as pessoas idosas.

PCP

Empresas locais de silvicultura e cinegética excluídas da obrigatoriedade de dissolução em caso de desequilíbrio económico e financeiro nos últimos três anos;

Inclusão diária da fruta da época e das diversas regiões do país em todas as refeições escolares fornecidas em estabelecimentos de ensino público;

Eliminação de barreiras arquitetónicas;

Elaboração de um programa de financiamento (ficando de fora a parte relativa à transferência de verbas).

BE

Limitação a uma vez por ano da realização de contratos para fins turísticos foi integrada no OE2024;

Revisão do modelo de financiamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica;

Entidades passem a ter 60 dias para comunicar aos requerentes a decisão de atribuição ou não do financiamento dos produtos de apoio a pessoas com deficiência.

Iniciativa Liberal

Estudo da possibilidade de os profissionais liberais serem abrangidos pelos regimes das licenças de parentalidade.

*Com Lusa