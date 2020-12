A Refood de Benfica juntou-se ao espírito da época de Natal e lançou ontem, dia 20 de dezembro, uma campanha publicitária que retrata a realidade de muitos portugueses. O objetivo passa pela angariação de donativos nesta altura do ano, para que a Refood possa ajudar quem mais necessita.

Sob o mote “Não é preciso muito para se oferecer a melhor prenda, e nós damo-la todo o ano”, a campanha consiste num vídeo que conta a história de um neto que vive com os avós e cujo único desejo que pede ao Pai Natal é ter uma consoada com a mesa cheia.

O anúncio tem como atores quatro voluntários e uma criança residente em Benfica e pretende demonstrar a realidade de uma família beneficiária típica, em que escasseiam os alimentos tradicionais nesta quadra natalícia.

Os membros do núcleo de Benfica aceitaram o desafio de Hunter Halder (fundador da Refood) e, tendo na sua equipa alunos e profissionais de comunicação, juntaram-se e criaram a campanha publicitária em causa - sempre com o objetivo de promover a luta contra o desperdício alimentar.

No vídeo, a criança escreve uma carta ao Pai Natal, na presença da sua avó. Esta, ao ler a carta, fica surpreendida e mostra-a ao avô. Já este, comovido com o desejo do neto de oferecer aos avós uma ceia de Natal com a mesa cheia, decide entregar a carta – não no Pólo Norte – mas à Refood em Benfica.

Os voluntários recebem a carta e imediatamente começam a trabalhar para realizar o desejo da criança. Assim, preparam um saco com refeições e um cabaz de produtos variados.

Mais tarde, o avô entra em casa com o saco da Refood que contém uma ceia para todos e um cabaz natalício atenciosamente preparado. O neto, em euforia, põe a mesa com a avó, ansioso por desfrutar da prenda que o Pai Natal enviou.

A conclusão do vídeo é a de que “Não é preciso muito para se dar a melhor prenda”, sendo que a Refood de Benfica trabalha todo o ano, sem exceções, para a dar todos os dias.

Os donativos para o Núcleo de Benfica encontram-se ao abrigo da Lei do Mecenato e podem ser feitos de duas maneiras: