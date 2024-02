Amanhã, sexta-feira, publica-se a primeira conversa com Paulo Sande, especialista em assuntos europeus, ex-conselheiro político de Marcelo Rebelo de Sousa e professor convidado da Universidade Católica Portuguesa, que encabeça a lista de convidados e explica o significado, e implicações, do liberalismo: "A ideia de que o liberalismo é avesso aos direitos sociais é uma ideia errada", refere.

Na primeira temporada do Porquê das coisas, Isabel Tavares desvendou um pouco do nosso mundo e partilhou com o SAPO24 algumas das mentes mais curiosas do país.

Agora, na segunda temporada, o foco continua a ser ciência, mas desta vez ciência política.

Depois de Paulo Sande, com liberalismos, nas sextas-feiras seguintes marcarão presença: Marco Lisi, coordenador do Departamento de Estudos Políticos da Nova FCSH e investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), que se debruça sobre populismos. José Neves, professor auxiliar no departamento de História da NOVA FCSH, que tem como área de investigação o estudo sobre nacionalismos. E que além de nacionalismo, falará ainda de comunismo. E, ainda, Rita de Almeida Carvalho, doutorada em História Contemporânea e investigadora no ICS-UL - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trabalha sobre o Estado Novo. E cujo tema em análise será, fascismo.