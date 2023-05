A notícia foi avançada pelo Público e a informação consta de uma circular do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido datada de 12 de abril. Este documento também refere a Demetris Ioannides que nos últimos 20 anos trabalhou com o antigo dono do clube de futebol Chelsea FC, sendo esta empresa a responsável "pela criação das estruturas offshore obscuras” para o oligarca russo esconder parte da sua fortuna, avaliada em cerca de 8,5 mil milhões de euros no total", de acordo com a revista Forbes.

Assim sendo, logo após a invasão russa da Ucrânia, a 24 de Fevereiro de 2022, e antes de ser sancionado pelo Governo britânico, a 10 de Março, com o congelamento de milhares de milhões de euros, Abramovich ocultou cerca de 760 milhões de libras (874 milhões de euros) num complexo emaranhado de estruturas offshore.

Roman Abramovich é cidadão português desde 30 de abril de 2021 ao abrigo da Lei da Nacionalidade, que concede a naturalização a descendentes de judeus sefarditas e cujo regime vai terminar no final deste ano.