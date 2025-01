São várias as aeronaves que despejam uma substância rosa ou avermelhada na Califórnia, de modo a ajudar a combater os incêndios: um retardador de fogo.

"É basicamente um produto chamado Phos-Chek. É vendido por uma empresa chamada Perimeter", disse Daniel McCurry, professor associado de engenharia civil e ambiental na Universidade do Sul da Califórnia, à NPR.

"Tem sido usado há décadas pelo Serviço Florestal", explica ainda.

De acordo com o Serviço Florestal dos EUA, os retardadores de fogo são usados ​​para "reduzir a taxa de propagação por meio do resfriamento e revestimento de combustíveis, esgotando o fogo de oxigénio e reduzindo a taxa de combustão do combustível, pois os sais inorgânicos do retardador mudam a forma como os combustíveis queimam".

Devido a preocupações ambientais, o Serviço Florestal proíbe lançamentos aéreos em áreas sensíveis, como cursos de água e habitats de espécies ameaçadas. Contudo, essa proibição está em vigor "exceto quando a vida humana ou a segurança pública estiverem ameaçadas".