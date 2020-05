A Fundação Sporting, a relojoeira suíça Rolex e sete associações tauromáquicas associaram-se a um conjunto de empresas e movimentos da sociedade civil e estão a ajudar a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) no combate à pandemia.

Uma ajuda que surge em forma de donativos monetários, angariação de fundos e entrega de equipamentos de proteção individual (EPI), para utilização por parte dos colaboradores dos cerca de 700 lares e estruturas residenciais (onde se inclui as unidades de cuidados continuados e centros de pessoas com deficiência) das 387 Santas Casas existentes.

O Sporting Clube de Portugal, através da Fundação Sporting, doou, em abril, “120 mil máscaras cirúrgicas” e “80 mil pares de luvas destinadas a todas as “instituições da União das Misericórdias que albergam e cuidam de pessoas com deficiência profunda e de pessoas com outras deficiências ou perturbação mental”, de acordo com um comunicado do clube.

Uma doação que surgiu em resposta ao alerta de Manuel Lemos, presidente da UMP, que chamou a atenção para as graves consequências que a falta de material de EPI’s estava a causar nos colaboradores das misericórdias afetos a essas instituições.

A Rolex anunciou uma doação de 250 mil francos suíços (237 mil euros) às Misericórdias portuguesas para aquisição de equipamentos de proteção individual. Em comunicado, a centenária marca de relógios de luxo, justifica a escolha na UMP, por ser “uma organização estabelecida e eficiente que pode ter um impacto significativo no alívio do sofrimento das populações mais expostas nesta crise global”, numa referência à população idosa.

O mundo tauromáquico aliou-se, igualmente, à onda de solidariedade de apoio a esta organização do setor social fundada no século XV.