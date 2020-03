“Financeiramente, estas instituições precisam de meios. Têm custos muito elevados. Só com o trabalho os custos significam 70% das despesas e os trabalhadores não são um problema, são uma solução”, afirmou o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS).

“Há a questão dos voluntários, precisamos de equipamentos de proteção individual e precisamos de facto que a comunidade não se desligue. Muitos vivem à volta destas instituições. Se isto colapsar, e não vai colapsar, então estaremos todos mal”, disse o padre Lino Maia.

O dirigente falava aos jornalistas no final de um encontro que hoje decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, e que se seguiu a uma reunião por videoconferência com o presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, ambas para fazer um ponto da situação face à resposta do setor social no âmbito do combate à epidemia de covid-19.

Aos jornalistas, Manuel Lemos repetiu cinco vezes “ninguém está preparado para este embate”, uma ideia na qual é acompanhado por Lino Maia, que sublinhou a necessidade de meios humanos, deixando um apelo ao voluntariado e de proteção individual dos trabalhadores, pedindo equipamentos que protejam um universo de um milhão de pessoas no que diz respeito aos lares – 200 mil trabalhadores e 800 mil utentes.