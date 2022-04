Os Doodles são a forma de o Google prestar a sua homenagem a algum acontecimento marcante, geralmente recorrendo a pequenos jogos. Hoje, está em causa um alerta.

O Google está a assinalar o Dia da Terra com imagens de satélite em time-lapse, mostrando glaciares derretidos, menos cobertura de neve, desflorestação e branqueamento de corais para recordar aos seus utilizadores o impacto da humanidade no clima.

Assim, existem quatro Gifs criados a partir de imagens de satélite e fotografias da The Ocean Agency que irão rodar ao longo do dia:

menos neve no pico do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, entre dezembro de 1986 e 2020;

o degelo glacial em Sermersooq, na Gronelândia, entre dezembro de 2000 e 2020;

o branqueamento na Grande Barreira de Coral, perto da Ilha Lizard, na Austrália, entre março de 2016 e outubro de 2017;

a desflorestação das florestas de Harz em Elend, Alemanha, entre dezembro de 1995 e 2020.

Ao The Guardian, a conselheira climática Lesley Hughes, professora de biologia na Universidade Macquarie em Sydney, disse que as imagens do branqueamento na Grande Barreira de Coral são "uma imagem visual de muito alto impacto".

"O nosso mundo físico e biológico está a transformar-se diante dos nossos olhos e é isso que estas imagens estão a enfatizar, pelo que não há absolutamente nenhum tempo a perder", lembra. E todos os outros casos incluídos no Doodle alertam para o mesmo.

Contudo, as imagens contrastam com a nota positiva que se encontra na animação publicada para o Dia da Terra 2021, que a empresa disse ter sido concebida para "encorajar todos a encontrar um pequeno ato que possam fazer para restaurar a nossa Terra".

Para Hughes, as imagens de confronto publicadas em 2022 podem ser uma resposta ao relatório do IPCC26 e são importantes para aumentar a sensibilização.

As comemorações do Dia da Terra realizaram-se pela primeira vez nos Estados Unidos a 22 de abril de 1970, por iniciativa do senador Gaylord Nelson.