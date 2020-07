O grupo de trabalho que debateu a terceira fase de alterações ao regimento da Assembleia da República concluiu hoje as votações indiciárias das propostas de alteração, que terão de ser ratificadas pela Comissão de Assuntos Constitucionais e confirmadas em plenário em votação final global, previsivelmente na quinta-feira.

Se a primeira fase de alterações, concluída em dezembro, apenas introduziu alterações que aumentam os tempos e direitos de intervenção dos deputados únicos, e a segunda fase, em fevereiro, também foi cirúrgica (transferindo do plenário para as comissões o debate de grande parte dos votos), nesta terceira fase tanto PS como PSD quiseram mexer em mais de 50 artigos do regimento, com PAN, Iniciativa Liberal e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira a apresentarem apenas alterações pontuais.

Algumas propostas do PSD foram ‘chumbadas’, como a redução de três para dois plenários semanais ou a alteração no regimento de que as declarações políticas são quinzenais em vez de semanais, como refere o texto atual, apesar de não ser habitual essa periodicidade.