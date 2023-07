Foi grande a expectativa, hoje, na Assembleia da República com o regresso de Pedro Nuno Santos, o “menino” da ala mais esquerda do Partido Socialista e que, durante a troika, dizia o que o povo mais queria ouvir: “Ou os senhores se põem finos ou não pagamos. E se não pagarmos a dívida - e se lhes dissermos -, as pernas dos banqueiros alemães até tremem”, disse Pedro Nuno num jantar do partido, lembrado, esta tarde, pela SIC Notícias.

O putativo sucessor de António Costa fez questão, à chegada ao Parlamento, em deixar claro que “neste momento, não é candidato a nada”. “É um regresso normal de alguém que já foi parlamentar durante muitos anos”, disse “o não candidato” mais “candidato” do momento.

"Sou um deputado que apoia o Governo”, frisou o “menino” Pedro Nuno, antes de entrar na sala da sessão plenária, onde foi recebido com muito entusiasmo pela bancada socialista, - com destaque para o beijinho a Marta Temido (e um xi-coração) - conforme se pôde ver, em direto, pelas televisões.

Por falar em “corações”, a Covid, o “novo” estilo de vida dos portugueses, o medo e a falta de acesso a cuidados de saúde estão na origem de muitos casos de enfarte agudo de miocárdio (EAM) que o INEM deu resposta durante o ano de 2022.

Os números apontam para um aumento de mais de 70%, face a 2021 e mais de 100% face aos períodos entre 2018 e 2020. Segundo o INEM, em 2022, foram encaminhados “1556 casos para os hospitais mais adequados através da Via Verde Coronária” o que corresponde a um aumento de 73% face a 2021.

São dados que preocupam e que deviam fazer soar os alarmes.

Esta manhã em Setúbal, não se ouviram alarmes, mas sim sirenes por causa da 'Megaoperação' da GNR, designada por ‘Golden Clam’, e que resultou, esta terça-feira, em dez detidos.

A operação decorreu legalmente suportada por 82 mandados de busca e apreensão emitidos pelo juiz, mais 19 buscas domiciliárias e 63 não domiciliárias.

Ao SAPO24, o Tenente-Coronel Adérito Rodrigues confirmou as detenções e explicou que a operação se deve a suspeitas de fraude fiscal qualificada, que poderão ter lesado o Estado em vários milhões de euros, relacionadas com a apanha e venda ilegal de bivalves.

A investigação decorre há um ano e já foram apreendidas cerca de 3 toneladas de bivalves nos conselhos de Alcochete, Montijo, Almada, Seixal e Sesimbra.

"Vaca", "depravada" e "devias ser enforcada" são alguns dos insultos dirigidos a Marisa Matias durante a sua atividade política. Assim, de forma gratuita, as pessoas ofendem outras pessoas como se nada se tratasse...

Marisa Matias doutorou-se em sociologia, fez investigação, deu aulas, publicou artigos científicos e atualmente cumpre o seu terceiro mandato como eurodeputada pelo Bloco de Esquerda.

É defensora convicta do Estado Social, “dos serviços públicos”. Sem eles, a Marisa não teria tido qualquer oportunidade de fazer a trajetória que fez ao longo da sua vida, “beneficiei das conquistas do 25 de abril, da implantação e da chegada da democracia ao país”, diz a eurodeputada.

Como é que se pode exercer política em liberdade, quando temos todo o tipo de insultos?

A resposta encontra no episódio inaugural, da segunda temporada do podcast, Um Género de Conversa, a ex-candidata à Presidência da República reflete sobre temas como a violência machista, o simbolismo do batom vermelho, o burnout que tornou público e o crescimento da extrema-direita.