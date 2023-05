A secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, fala aos jornalistas durante a conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa, 12 de novembro de 2015, onde anunciou que a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio Gateway, de David Neeleman e de Humberto Pedrosa, será concretizada ainda hoje, deixando de ser uma empresa pública. MARIO CRUZ/LUSA

Lusa